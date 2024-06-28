和泰衝買氣 購車送電視

搶攻傳統農曆7月前的車市旺季，各家車廠精銳盡出，和泰車（2207）買車送65吋大電視成功激出買氣。和泰車表示，在重禮刺激下，6月來客數明顯增加，其中全市場冠軍車款COROLLA CROSS表現亮眼，6月單月接單量都較前幾個月成長逾三成。

和泰車看好全年車市表現，從6月起推出（延續到7月）「視紀獻禮」活動，包括入主指定車款送65吋JVC電視、最高100萬元零利率，還有舊車收購圓夢金3萬元，以及五年14萬公里延長保固等，總價值超過15萬元好禮，成功吸引大批人潮賞車，也帶動整體市場買氣。

和泰車表示，TOYOTA於6月的來客數明顯較先前增加許多，整體來店客數於促銷展開後增加13%以上，也拉升訂單表現，接單狀況來到今年開春之後的新高；其中以冠軍車款COROLLA CROSS表現最亮眼。