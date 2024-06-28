金雨多角化 力拚今年轉盈

自動販賣機龍頭廠金雨（4503）昨（27）日舉行股東會並改選董事，董事長卓政懋獲選續任。

金雨在「鴻家軍」的助攻下，今年自動販賣機陸續升級為AI智慧機，新一代智慧遊藝機也接獲國外客戶大單，預計下半年放量，全年力拚虧轉盈。

金雨去年每股虧損1.27元，股東常會承認虧損撥補案，不配發股利。會中並通過擬辦理私募現金增資發行新股案，發行額度不超過2,000萬股，以因應未來營運發展或轉投資的資金需求。

金雨去年以來兩次私募，包括樺漢等「鴻家軍」持股，累計已占金雨總發行股數的22.4%，雙方未來將透過資源整合，積極朝智慧製造等多角化發展。

卓政懋表示，自從樺漢及其子公司昆山力盟等經營團隊參與金雨私募案後，三方效益持續發酵，目前在市場開發、技術交流、生產規劃等方面都有實質進展；此外，金雨也陸續獲得各領域國際大廠認證，對未來營運將有實質效益。

昆山力盟協理、金雨營運中心協理李國泰指出，金雨在台灣及越南皆有製造基地，在全球貿易分工的地緣政治新秩序下，可扮演集團機構領域的重要角色，再整合集團大陸工廠，發揮「一地接單、三地生產」的彈性製造，開展更多業務領域。

目前金雨持續朝AI方向發展，把現有主力自動販賣機產品陸續升級為AI智慧機，並增強產品吸引力及後台數據管理效率，預計今年可完成1,000台布局，有效挹注營收獲利。

金雨過去主要替博弈機製造大廠IGT代工，在與樺漢結盟後，去年起新增全球博弈機龍頭廠ATI的彩票機及遊戲機訂單。據了解，今年樺漢除已接獲IGT遊藝機5,000台預告訂單，交由力盟及金雨各生產半數產品外，近期又有2,500台新訂單，將全數由金雨生產。

在ATI部分，經過一年努力，今年5月已作成量產決議，初期一年約有500至1,000台預告接單量，另有更高階的機種在洽談中，初估一年訂單5,000至1萬台，近期可望定案。

至於AI伺服器機殼及新一代水冷機櫃的解決方案，是昆山力盟的主力經營項目，金雨計畫協同做全球製造布局，並加速建置工程及製造能力。

目前包括生產機台、工廠規劃、人力資源都已到位。金雨將深化與力盟團隊合作，並透過力盟超過十年相關領域經驗，進一步提升伺服器機構能力，以符合國內外大廠品質要求，預計今年可加大AI伺服器的營收比重。