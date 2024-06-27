台積電今再買295張！回購自家股票「共2954張」 執行率逾90%

台積電（2330）日前6月5日召開董事會，會中拍板四議案，其中核准自台灣證券集中交易市場買回公司普通股 3,249張，抵銷發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋影響，並非一般企業實施庫藏股或回購股票。台積電27日公告，於買回期間內累積已買2954張，換算執行率已逾90%。

台積電先前說明，6月5日董事會決議抵銷發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋影響，核准自台灣證券集中交易市場買回公司普通股 3,249張。維護股東權益。買回之股份將辦理銷除。

台積電並公告今日買回股份數量295張，此次平均每股買回價格(元)為955.95元。公司董事會於113/06/05通過買回公司股份，截至113/06/27買回股份之累積總金額(元)為28億447萬85元。

台積電先前已公布預計買回區間價598至1,281元，股價低於區間價格下限，將繼續買回。預定買回期間113/06/06~113/08/05。

台積電先前也已因抵銷限制股影響買回自家股票，申報前三年內買回公司股份之情形：為買回期間:111/02/16 ~ 111/02/25，實際買回1,387張並註銷。