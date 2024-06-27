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光碟片大廠切入太陽能 股價漲停鎖死「帶動集團股齊漲」

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

輝達向台灣綠能廠商洽談購買綠電，帶動雲豹能源等綠能股近期股價飆漲，27日資金也進駐至太陽能類股，其中值得注意的是光碟片大廠錸德（2349）集團也一同上漲，錸德漲停，錸寶、安可漲幅4~5%，錸德轉型投入太陽能產業，錸寶則投資建置儲能櫃案場。

太陽能股今日瘋漲，總計有8檔衝上漲停板，包括達能、安集、茂迪、國碩、太極、新晶投控、聯合再生和有成精密。而向能源事業轉型的錸寶也漲停鎖死，股價漲至10.35元，漲停排隊買單超過1萬張，創3年來新高，帶動集團股鈺德、錸寶、安可一同上漲，其中錸寶爆出逾萬張大量，股價一度觸及42.25元，收40.75元，漲幅5.98%。

錸德切入太陽能模組和EPC系統規劃，同時由其下鈺德科技收購厚聚能源開發，併入錸德集團關係企業。厚聚能源為國內太陽能電廠開發投資商，主要業務為案場開發、電廠持有及電廠維運管理。依去年1至10月營收比重，能源事業占錸德達32%，為占比最大的事業群。

錸寶近年來積極進行轉型計畫，陸續投資併購高功率電池來穎科技，與低功率電池達振能源，已逐漸取代 OLED 面板事業。依2023年財報，錸寶電池模組比重在2022年已達62%，為主要產品收入來源。

錸寶董事會今年三月更通過現金增資5億元，及30億元內投資建置儲能櫃案場案，直接運營儲能案場成長至3座，成為台灣少數從電池模組、儲能櫃組裝到各類案場運營全面整合的完整儲能服務供應商。

錸德、錸寶第一季獲利皆轉虧為盈，不過錸寶營業利益仍為虧損，受惠業外收入挹注，每股純益0.02元；錸寶營業利益則翻正，營益率1.23%，每股純益0.01元。

太陽能電廠 錸寶 錸德

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