中鼎奪海水淡化廠標案

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團，由母公司中鼎（9933）攜手旗下信鼎公司，聯手國際知名水務及固廢領域專業廠商蘇伊士（SUEZ），及宏華營造在海事工程的專業，共同得標「新竹海水淡化廠興建及操作維護案」。

中鼎指出，「新竹海水淡化廠興建及操作維護案」日產水10萬噸，預計2028年完工，將成為全國公共工程首座大規模產水的海淡廠。

「新竹海水淡化廠興建及操作維護案」鄰近新竹南寮漁港，為政府於全國規劃八座萬噸級海淡廠中，優先執行的工程，合約金額新台幣177億元。

中鼎表示，工程範圍涵括專案管理、設計、採購、建造及15年的操作維護。

中鼎指出，「新竹海水淡化廠興建及操作維護案」完工後，每年產製3,000萬噸淡化水將直接併入自來水系統，供應民生並支援新竹高科技業用水，以多元水源開發促進經濟發展，成為政府推動人工智慧島政策的助力。

中鼎 新台幣 科技業

延伸閱讀

禾意合作社涉虛報薪資 桃檢起訴4人沒收百萬不法所得

台灣應材「青年IN生態」7月開跑 為土地埋下永續種子

獨／新竹市官警收賄電玩案 檢調鎖定白手套第2波搜索「疑市府人員涉案」

美對台軍售兩款攻擊型無人機 晟田等軍工供應鏈受惠

相關新聞

緯創參與元鈦現增 持股25%

代工大廠緯創（3231）昨（26）日宣布，董事會決議通過將策略投資，參與資料中心水冷散熱解決方案廠元鈦科技現金增資案，總...

燿華拚復甦 攻三大應用

PCB大廠燿華（2367）昨（26）日召開股東會，燿華表示，今年營運續拚復甦，AI應用、低軌衛星、車用三大應用為主要成長...

居易：審慎保守看今年營運

網通品牌居易（6216）昨（26）日舉行股東會，通過每股配發1.69195678元現金股利，同時完成董事改選，推選原總經...

中華電助漢翔建5G專網

中華電信（2412）近年積極布局5G專網，建構國內5G專網合作夥伴，推動5G專網與工業4.0技術的整合，提升國內製造業工...

攸泰全球揪伴 攻衛星商機

強固型電腦廠攸泰科技（6928）搶攻衛星商機，昨（26）日宣布攜手全球合作夥伴，推動國防、海事、衛星通訊等領域的創新技術...

亞泰金屬在手訂單20億

銅箔基板（CCL）設備商亞泰金屬（6727）昨（26）日表示，因銅箔基板東南亞擴廠需求強勁，加上中國大陸終止海峽兩岸經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。