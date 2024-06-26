永續債發行 成果豐碩

櫃買中心推動永續發展債券成果豐碩，不但發行金額在國際交易所中名列前茅，發行量成長幅度也優於國際市場。除國內企業及政府機構熱烈參與發行，也成功吸引國際發行人來台，雙掛牌占比穩步增長。

截至5月底，已有來自全球十個國家或地區、共58家發行人合計發行210檔永續發展債券，累計發行金額已達新台幣6,018億元。自2017年綠色債券市場制度建立以來至2023年底，年複合成長率達39%，在世界交易所聯合會（WFE）會員交易所中，年度發行金額排名第七名。

2022年全球受到通膨升息的影響，國際間永續發展債券發行量較前一年度大幅減少23%，我國永續發展債券發行金額則並未減少；2023年我國永續發展債券發行量成長率為24%（以美元計算），相對國際市場整體發行量衰退3%，表現相對亮眼。

透過積極推動拜訪，打破市場既有傳統框架，擴大國內發行人參與發行，目前本國民營企業已成為永續發展債券市場最主要的發行人，由2021年發行金額占比7%，快速成長至2022年的44%，2023年占比更突破50%。

國際上政府機構一直是永續發展債券市場的重要發行人，平均發行金額約占整體市場的25%，在櫃買中心積極推動下，2024年我國首度有地方政府參與發行，台北市政府發行六期、合計新台幣100億元之社會責任債券，以及高雄市政府發行一期、新台幣20億元之綠色債券。

2021年智利政府首次在亞洲發行一檔15億美元可持續發展債券，並選擇台灣作為其亞洲籌資第一站；丹麥商沃旭能源公司於2019年及2020年共發行五檔、新台幣270億元的綠色債券，所募資金全數用於發展我國離岸風力發電。累計雙掛牌發行金額占整體永續發展債券市場比率自2017年底18%，成長至2024年5月底的24%，雙掛牌占比穩步增長。