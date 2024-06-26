IPO 資訊揭露專區 上線

臺灣證券交易所邀集櫃買中心及券商公會，共同籌設整合性IPO資訊平台「IPO資訊揭露專區」，已於近日上線。專區內，整合初次上市櫃承銷配售資訊揭露，提供一站式的便利查詢管道，並將整合範圍延伸至發行公司申請上市櫃進度，提供更全面性資訊。

現行初次上市櫃案主要採部分競價拍賣、部分公開申購配售方式辦理，從主辦承銷商申報競拍約定書及競拍公告，至掛牌交易期間，相關承銷公告、作業時程、競價拍賣與公開申購數據等資訊揭露，分散於證交所網站、證券商公會網站、公開資訊觀測站及證交所有價證券競拍系統。

另外，IPO案若採詢價圈購承銷方式，則承銷相關資訊僅揭露於券商公會網站。投資人等市場參與者如果想查詢某件初次上櫃承銷案的完整承銷配售資訊，必須在不同網站或網頁間頻繁切換，相當不方便。

為強化對市場參與者服務並協助提升作業效率，證交所邀集櫃買中心及券商公會共同籌設整合性IPO資訊平台「IPO資訊揭露專區」，除可一站式查詢原有申請及最近上市櫃公司進度、競價拍賣及公開申購承銷日程表、開標統計表及券商公會於官網揭示相關承銷公告外，專區並新增四大功能。

一、是IPO承銷行事曆，讓投資人可以更直覺式檢視IPO承銷日程，透過以行事曆的方式，並以顏色標記分類公開申購、競價拍賣、詢價圈購及掛牌日等承銷日程作業，如點選預檢視日期，可揭示相關承銷日程資訊。

二、是承銷一覽表及IPO公司承銷日程表快速查，讓投資人可以透過承銷一覽表，檢視正在辦理IPO承銷案件的IPO公司股票代號、公司簡稱及發行市場類型，方便投資人點選預檢視之股票代號後，自動跳轉至IPO公司承銷日程表快速查。

三、是最新市場公告，提供投資人可於最新市場公告檢視最新七則有關公開申購及競價拍賣市場公告摘要，投資人點選欲查看公告後，可顯示完整公告訊息。如遇有天然災害導致承銷時程順延之緊急公告時，則以置頂於首則公告方式便於投資人查看。此外，另設有連結提供投資人查看更多公開申購、競價拍賣及詢價圈購公告內容。

四、是IPO承銷市場概況，使投資人可透過IPO承銷市場概況，以圖表方式檢視欲查詢年度每個月IPO公司掛牌件數及每月IPO公司對外公開銷售總金額資訊。