美國通膨壓力持續降溫，聯準會9月降息有望，且今年可能降息二次。對生技類股來說，降息通常是有幫助的，因生技公司往往需要大量資金來進行研究和開發新產品，尤其在長期的臨床試驗階段，隨借貸成本降低，能以更低的成本籌集到必要的資金，從而加速研發進程並提升競爭力。

此外，在低利率環境下，由於生技類股具備高成長潛力而受到關注，吸引市場資金青睞。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業，其契約規模約為22萬元，而保證金為15,000元，槓桿約為14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨來到歷史新高的位置，維持緩步震盪走高格局，目前守穩在所有均線之上，且均線呈現多頭排列，底部支撐墊高，多方架構明確。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

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