台指期 外資加碼空單

台股昨（26）日開高震盪，盤中雖遭遇亂流，終場指數仍大漲110點、收22,986點；台指期也大漲125點、收22,872點。期貨商建議，在台指期重新站回短期均線前，短線建議保守觀望。

股期雙市昨日逆價差為114.69點。籌碼面部分，三大法人賣超12.1億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,960口至17,165口，其中外資淨空單增加2,539口至25,652口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少301口至17,147口。

外資現貨賣超、期貨淨空單加碼，反映新台幣貶值的走勢，期貨多頭淨部位小幅增加至14,100口，結構上屬偏保守略悲觀的格局。月選擇權籌碼仍為悲觀，賣權OI小於買權OI差距約1.5萬餘口，周選擇權籌碼略悲觀，整體籌碼面保守悲觀。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,400點，周賣權最大OI落在22,350點；月買權最大OI落在22,850點，月賣權最大OI落在22,900點。全月未平倉量put/call ratio值由0.89上升至1，VIX指數上升0.01至21.31。外資台指期買權淨金額2億元，賣權淨金額0.3億元。整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，昨日盤面與美股雷同，同樣是由電子股重掌主導權，而前日長黑大量區壓力仍在，若台積電沒有一舉突破前高，指數短線整理機率高，待乖離逐步收斂。

群益期貨表示，外資賣超現貨且期貨淨空單加碼，投信則樂觀，呈現土洋對作的情境，月選擇權布局仍略為悲觀，整體籌碼面保守悲觀格局；整體結構上，為區間整理，市場的短期走勢可能跟隨著電子相對強或相對弱，而有所起伏。

元富期貨認為，台指期昨日大幅震盪，終場以紅K棒作收。目前指數雖站回10日線之上，但下彎5日線、仍將壓抑指數上攻力道，因此，在重新站回短期均線前，短線建議保守觀望。