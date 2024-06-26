台積電 兩檔吸睛

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
台積電相關權證
台積電相關權證

台積電（2330）受惠人工智慧需求暢旺，輝達（NVIDIA）表態願意支付更高代工價格，帶動市場對明年晶圓代工及後段先進封裝價格調漲期待，加上買回庫藏股激勵，內外資法人相繼調高目標價。

法人分析，看好台積電第3季Fab 18 P8投產後，3奈米產能利用率仍可維持高檔水準，且客戶對先進封裝需求仍然強勁。

台積電下半年動能將來自手機客戶拉貨及備貨、HPC客戶推出新品，隨7奈米產能利用率回升至約八成，3奈米及5奈米維持近滿載水準，法人看好評價仍有上修空間。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距離到期日90天以上認購權證。（中國信託證券提供、記者盧宏奇整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台積電 奈米 權證

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