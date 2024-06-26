華航、長榮航 四檔紅火

台股加權指數高檔震盪加劇，市場焦點轉向基本面，其中，華航（2610）、長榮航（2618）等航空股進入第3季旺季，業績可望展翅高飛，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

華航第2季以來，受惠國際旅遊需求保持強勁，運能增加，推升客運營收持續增長；貨運收入則受惠因跨境電商貨源成長、全球AI人工智慧趨勢及半導體機台出貨增加，艙位需求強勁，市場對第2季營運展望正向。

法人指出，華航持續新增航點，在客貨並進策略下，也持續彈性布局調整貨運航網，為因應運能需求，華航引進25架A321neo客機，目前交付12架，預計2026年全數交機，另外訂購24架787客機，預計2025至2028年交機。

貨機部分，今年估出售五架747-400F貨機，並引進777F貨機，目前已交機七架，剩餘三架於2024年底前交機完畢，汰舊換新優化營運效率，以帶動營運。

長榮航第1季稅後淨利47.1億元，季減9.3%、年增4.8%，毛利率20.1%，每股純益（EPS）為0.87元，符合市場共識。國際航空運輸協會（IATA）預估，2024年將有47億人次搭機出遊，將高於2019年新冠疫情爆發前的45億人次，其中以高端旅遊需求尤其強勁。IATA預估今年的客運單位收益年增1.8%，將連續四年正成長。