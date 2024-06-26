中興電、亞力 挑逾90天

近期台股震盪，部分電子股出現獲利了結，重電族群此前已先修正且基本面無虞，被法人點名可留意。權證發行商表示，投資人如看好中興電（1513）、亞力（1514）等重電股，可透過權證商品靈活操作。

AI發展帶動用電需求激增，成為重電股新題材。本國投顧法人表示，全球有超過8,000座資料中心，主要分布於美國、歐洲與中國，一座資料中心耗電量相當於3,000戶家庭用電，故為支援5G、物聯網及人工智慧等技術，資料中心將繼續擴建版圖。

中興電、亞力相關權證

因應爆炸性的電力需求，世界各國紛紛加強供電系統，台灣的台電2022年提出「強化電網韌性建設計畫」，將在十年內投入總計5,645億元預算，為現行電網系統推動全面升級外，而美國分別於2021及2022年簽署「基礎設施投資和就業法案」、「降低通膨法案」，各獲得165億及125億美元資金用於改善各州電網。

統計台電近三月標案，重電業者大多拿下高額訂單，以中興電拿下的標案金額最多，達約34.6億元，其次為亞力約28.5億元，另為華城約28.1億元、士電約15.5億元。

中興電是國內唯一345kV氣體絕緣開關認證廠商，長期獨占345kV的GIS標案，幾乎拿下全數161kV的GIS訂單，在台電標案受惠最大，離岸風電統包設備工程也是中興電主要爭取訂單之一。亞力長期布局軌道工程的電氣設備、號誌與監控系統市場，近期拿下花東地區鐵路雙軌電氣化工程訂單。

投資人若看好重電股後市表現，可挑選價內外10%以內、有效天期超過90天的權證介入。