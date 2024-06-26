中華電助漢翔建5G專網

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）近年積極布局5G專網，建構國內5G專網合作夥伴，推動5G專網與工業4.0技術的整合，提升國內製造業工廠的生產品質與自動化水準，近期更以5G專頻專網，助攻漢翔航空工業，實現智慧製造與AI創新應用。

漢翔航空工業昨（26）日舉辦「5G專頻專網創新應用擴散計劃」場域觀摩會，特邀數位發展部數位產業署長官出席，觀摩會展示中華電信協助漢翔航空工業建立的5G專網。

中華電信指出，5G專頻專網在自動搬送、機台設備健康監測及AOI自動分類系統上的應用，可大幅減少生產前暖機所需時間，透過即時資料傳輸精準掌握機台各軸運轉狀況，導入智慧製造不僅提高競爭力，同時帶來更高的經濟效益與市場信任。

中華電信強調，以「廣結盟」策略協助台廠和學研機構密切合作，提升自動化及AI應用技術，並導入國產5G設備打造覆蓋全廠的廣域網路，帶動國產設備產業升級。

中華電信5G專網合作夥伴包含仁寶、和碩、中磊、雲達、宏達電等。中華電5G專網解決方案除深耕台灣市場，更積極搶進國際市場，包含協助台積電前進美國亞利桑納及日本熊本建廠。

5G 中華電信 漢翔航空工業

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