攸泰全球揪伴 攻衛星商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

強固型電腦廠攸泰科技（6928）搶攻衛星商機，昨（26）日宣布攜手全球合作夥伴，推動國防、海事、衛星通訊等領域的創新技術與應用，在美國市場提供衛星直連訂閱服務、地面設施託管服務，並加強與新加坡客戶在海事領域合作，鎖定AI賦能智慧船舶數位化商機。

受利多消息激勵，攸泰昨日漲停，上漲7.5元，收83.3元。

攸泰目前衛星相關業務占營收比重約一成。攸泰預估，隨新合作及專案發酵，今年衛星業務會有雙位數增長，明年新專案開花結果，仍會維持雙位數成長力道。

據研調機構TrendForce預估，2023-2027年美國衛星直連服務市場規模將從4.3億美元，大幅成長至65億美元，顯示市場處於積極成長階段。

新加坡 營收 美國

延伸閱讀

攸泰科技布局衛星直連訂閱服務 瞄準新賽道商機

日本超小型衛星高度11公分 預計今秋升空

群益投資論壇盛大登場 聚焦2024年全球總經動態及科技產業趨勢

歐盟制裁涉及挺俄侵烏企業 新增19家中國公司

相關新聞

緯創參與元鈦現增 持股25%

代工大廠緯創（3231）昨（26）日宣布，董事會決議通過將策略投資，參與資料中心水冷散熱解決方案廠元鈦科技現金增資案，總...

燿華拚復甦 攻三大應用

PCB大廠燿華（2367）昨（26）日召開股東會，燿華表示，今年營運續拚復甦，AI應用、低軌衛星、車用三大應用為主要成長...

居易：審慎保守看今年營運

網通品牌居易（6216）昨（26）日舉行股東會，通過每股配發1.69195678元現金股利，同時完成董事改選，推選原總經...

中華電助漢翔建5G專網

中華電信（2412）近年積極布局5G專網，建構國內5G專網合作夥伴，推動5G專網與工業4.0技術的整合，提升國內製造業工...

攸泰全球揪伴 攻衛星商機

強固型電腦廠攸泰科技（6928）搶攻衛星商機，昨（26）日宣布攜手全球合作夥伴，推動國防、海事、衛星通訊等領域的創新技術...

亞泰金屬在手訂單20億

銅箔基板（CCL）設備商亞泰金屬（6727）昨（26）日表示，因銅箔基板東南亞擴廠需求強勁，加上中國大陸終止海峽兩岸經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。