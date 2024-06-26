攸泰全球揪伴 攻衛星商機

強固型電腦廠攸泰科技（6928）搶攻衛星商機，昨（26）日宣布攜手全球合作夥伴，推動國防、海事、衛星通訊等領域的創新技術與應用，在美國市場提供衛星直連訂閱服務、地面設施託管服務，並加強與新加坡客戶在海事領域合作，鎖定AI賦能智慧船舶數位化商機。

受利多消息激勵，攸泰昨日漲停，上漲7.5元，收83.3元。

攸泰目前衛星相關業務占營收比重約一成。攸泰預估，隨新合作及專案發酵，今年衛星業務會有雙位數增長，明年新專案開花結果，仍會維持雙位數成長力道。

據研調機構TrendForce預估，2023-2027年美國衛星直連服務市場規模將從4.3億美元，大幅成長至65億美元，顯示市場處於積極成長階段。