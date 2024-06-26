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麗臺智慧醫療業績今年起飛 營收要破億元並轉虧為盈

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

麗臺（2465）攻智慧醫療有成，推出可攜式心電圖記錄器（HRV Guard）及穿戴心電圖記錄器H2 Plus，並通過認證，智慧醫療可望成支撐該公司營運的另一支柱，董事長盧崑山表示，智慧醫療業績起飛，今年營收要破億元、轉虧為盈，並在營收規模突破3億元時切割成立醫療生技子公司，不排除走向IPO，目標2026-2027年達成。

麗臺26日舉辦「創新醫療生技，麗臺多元健康照護方案發表會」。其中，麗臺自行開發的生技保健產品BtNPN植物奈米貼片，搭配可攜式心電圖記錄器HRV Guard、穿戴心電圖記錄器H2 Plus、智能戒指甩戒加以檢測，將可顯示使用BtNPN植物奈米貼片之後，自律神經功能的改善程度，以及整體健康狀況。

盧崑山指出，BtNPN植物奈米貼片對於提升SDNN指數、促進身心健康效果顯著，根據內部員工測試顯示，連續七天使用BtNPN植物奈米貼片，有效提升SDNN指數達31%，是一項非常卓越的成果。

他表示，這個貼布台灣一年消耗量4億片，希望麗臺可以占到3%市占率，就是1,200萬片，目前麗臺在台經銷商已上千家，這個目標可以達成，同時也揮軍全球市場，希望兩年內實現全球銷售，預估台灣就有3億元營收，海外市場將是國內的30倍以上，力拼在五年內達成。

至於在AI伺服器方面，他說，目前以H100出貨為主，已有多個案件出貨但還沒全部結案，但整體案量比去年多，隨著後續逐步結案認列，有望帶動AI伺服器整體表現優於去年，第3季有機會轉虧為盈。

他說，目前AI伺服器占比約20到30%，預計年底達30%以上，不過，還是要看專業繪圖卡及工作站銷售情況而定，目前繪圖卡與工作站合計占營收比重一半以上。

奈米 營收

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