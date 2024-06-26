燿華拚復甦 攻三大應用

PCB大廠燿華（2367）昨（26）日召開股東會，燿華表示，今年營運續拚復甦，AI應用、低軌衛星、車用三大應用為主要成長動能，其中，低軌衛星占比將穩定拉升。

燿華昨天股東會全面改選，並在會後召開董事會，推舉國領投資股份有限公司代表人張元銘續任董事長，副董事長則由張元輔續任，另外三席獨立董事則為東海大學EMBA專任教授王鳳奎、國立台灣大學會計學系教授許文馨、兆和國際法律事務所主持律師劉坤典。

燿華歷經去年營運谷底，2024年營運目標較去年改善，公司正面看待今年營運，燿華先前預告，全年來看車用HDI與低軌衛星較強，相關領域成長幅度較大，動能有望延續至2024年，公司目標2024年切入AI相關的高階HDI加速卡。

燿華表示，隨著衛星數量的增長，衛星訊號的覆蓋密集程度已足以提供全球充足訊號，低軌衛星市場需求預期將迎來一波成長。