燿華拚復甦 攻三大應用

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB大廠燿華（2367）昨（26）日召開股東會，燿華表示，今年營運續拚復甦，AI應用、低軌衛星、車用三大應用為主要成長動能，其中，低軌衛星占比將穩定拉升。

燿華昨天股東會全面改選，並在會後召開董事會，推舉國領投資股份有限公司代表人張元銘續任董事長，副董事長則由張元輔續任，另外三席獨立董事則為東海大學EMBA專任教授王鳳奎、國立台灣大學會計學系教授許文馨、兆和國際法律事務所主持律師劉坤典。

燿華歷經去年營運谷底，2024年營運目標較去年改善，公司正面看待今年營運，燿華先前預告，全年來看車用HDI與低軌衛星較強，相關領域成長幅度較大，動能有望延續至2024年，公司目標2024年切入AI相關的高階HDI加速卡。

燿華表示，隨著衛星數量的增長，衛星訊號的覆蓋密集程度已足以提供全球充足訊號，低軌衛星市場需求預期將迎來一波成長。

低軌衛星 燿華

延伸閱讀

工研院攜手嘉聯益、資策會 助力PCB產業綠色轉型

東南亞擴產需求強 亞泰金屬：接單到明年下半年

參謀總長久違備詢 立委追問實戰演習

維熹 今年業績拚增兩位數

相關新聞

緯創參與元鈦現增 持股25%

代工大廠緯創（3231）昨（26）日宣布，董事會決議通過將策略投資，參與資料中心水冷散熱解決方案廠元鈦科技現金增資案，總...

燿華拚復甦 攻三大應用

PCB大廠燿華（2367）昨（26）日召開股東會，燿華表示，今年營運續拚復甦，AI應用、低軌衛星、車用三大應用為主要成長...

居易：審慎保守看今年營運

網通品牌居易（6216）昨（26）日舉行股東會，通過每股配發1.69195678元現金股利，同時完成董事改選，推選原總經...

中華電助漢翔建5G專網

中華電信（2412）近年積極布局5G專網，建構國內5G專網合作夥伴，推動5G專網與工業4.0技術的整合，提升國內製造業工...

攸泰全球揪伴 攻衛星商機

強固型電腦廠攸泰科技（6928）搶攻衛星商機，昨（26）日宣布攜手全球合作夥伴，推動國防、海事、衛星通訊等領域的創新技術...

亞泰金屬在手訂單20億

銅箔基板（CCL）設備商亞泰金屬（6727）昨（26）日表示，因銅箔基板東南亞擴廠需求強勁，加上中國大陸終止海峽兩岸經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。