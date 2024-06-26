緯創參與元鈦現增 持股25%

代工大廠緯創（3231）昨（26）日宣布，董事會決議通過將策略投資，參與資料中心水冷散熱解決方案廠元鈦科技現金增資案，總投資金額4.9億元，取得約25%持股，也為集團AI伺服器布局啓動更全面垂直整合。

緯創公告，擬以每股60元認購元鈦816.7萬股普通股，總投資金額4.9億元。緯創表示，此次投資元鈦科技，主要是因應AI伺服器布局垂直整合需求，集團已由GPU模組、GPU基板，再做到伺服器整機、資料中心等，透過這次策略投資，將讓AI伺服器布局更完整。

元鈦成立於2022年，專精於資料中心水冷散熱解決方案，近年積極研發浸沒式液冷散熱，並與國際伺服器品牌廠及晶片廠合作，聚焦單相浸沒式冷卻技術開發，相關技術獲瑞昱、光寶科等大廠青睞，導入伺服器應用。