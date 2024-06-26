亞翔看旺未來三年景氣

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

亞翔（6139）董事長姚祖驤昨（26）日表示，在半導體產業大擴產挹注下，對2024年營運展望樂觀，而以在手訂單達1,291億元的新高來看，確立未來三年產業景氣續旺。

亞翔昨天舉行股東常會，通過各項議案及董事改選，承認配發9元現金股利盈餘分配案。亞翔受惠於半導體及公共工程大單滿手，目前在手訂單達1,291億元，其中台灣占74%，中國大陸約11%、東協15%。

姚祖驤在「致股東報告書」中揭露，雖然2024年總體經濟尚存若干風險，但樂觀認為亞翔依托主流產業的持續成長，集團業務在可預見的未來將持續穩健成長。

亞翔總經理蔣曉麟曾在法說會指出，今年營收及獲利可望較去年成長，並挑戰史上新高紀錄，明年股利值得期待。

近年來台灣成為國際大廠爭相建立資料中心（Data Center）的重鎮，蔣曉麟表示，亞翔規劃採策略性支持的方式，近日傳出新設資料中心的亞馬遜、蘋果等建置案，都會參與爭取。

半導體

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