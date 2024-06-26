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鴻海「三大前景」發威 大摩再上調目標價至255元、列首選

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

鴻海（2317）近期站穩200元大關後，摩根士丹利證券（大摩）釋出最新個股報告，鴻海將受惠iPhone換機潮，因此重申「優於大盤」的評等，目標價由210元上調至255元，並列為首選。

展望後市，大摩台灣區研究部主管施曉娟提醒，鴻海今年7月初將發布的第3季展望、至9月iPhone 16的推出將是未來發展的重要催化劑，以及下半年電動車業務將成另一個長期成長動能，後續值得投資人特別留意。

其中，iPhone的換機潮將成為下一個成長新動能。她預計，iPhone的生產將在2024年第3季恢復年增長，並將在2025年成長5%，至大約2.25億支。

另外，尤其蘋果最新推出的「Apple Intelligence」，特別是針對高階的 iPhone 15 Pro/Pro Max以及之後的型號，換機潮的需求將更具吸引力。

根據預估，假設iPhone價格保持不變，換機周期每縮短0.1年，將增加500萬支iPhone的需求，日後將應對更大的市場需求和短周期消費行為的變化。

施曉娟看好，在iPhone組裝市場上的份額方面，預計鴻海將保持約63%。而鴻海在iPhone組裝的收入將於2025年和2026年分別預計將年增5%、10%，顯示整體市場需求增長樂觀。

iPhone 大摩 鴻海

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