鴻海「三大前景」發威 大摩再上調目標價至255元、列首選
鴻海（2317）近期站穩200元大關後，摩根士丹利證券（大摩）釋出最新個股報告，鴻海將受惠iPhone換機潮，因此重申「優於大盤」的評等，目標價由210元上調至255元，並列為首選。
展望後市，大摩台灣區研究部主管施曉娟提醒，鴻海今年7月初將發布的第3季展望、至9月iPhone 16的推出將是未來發展的重要催化劑，以及下半年電動車業務將成另一個長期成長動能，後續值得投資人特別留意。
其中，iPhone的換機潮將成為下一個成長新動能。她預計，iPhone的生產將在2024年第3季恢復年增長，並將在2025年成長5%，至大約2.25億支。
另外，尤其蘋果最新推出的「Apple Intelligence」，特別是針對高階的 iPhone 15 Pro/Pro Max以及之後的型號，換機潮的需求將更具吸引力。
根據預估，假設iPhone價格保持不變，換機周期每縮短0.1年，將增加500萬支iPhone的需求，日後將應對更大的市場需求和短周期消費行為的變化。
施曉娟看好，在iPhone組裝市場上的份額方面，預計鴻海將保持約63%。而鴻海在iPhone組裝的收入將於2025年和2026年分別預計將年增5%、10%，顯示整體市場需求增長樂觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言