鈊象全年營運有望再創高峰 股價突破1,300元創歷史新高

鈊象（3293）26日股價盤中大漲逾6%，突破1,300元，一度上漲至1,325元，創下歷史新高。董事長李柯柱於股東會中指出，今年東南亞以及歐洲市場成長動能強勁，全年營運有望再創高峰。

鈊象經營高毛利率的博弈類型遊戲，業界人士指出，博弈遊戲的遊玩時間較為零碎化，對玩家的時間負擔較低，獲得的遊戲成就感卻更快、更直接，同時博弈遊戲開發成本、行銷成本較角色扮演遊戲低，雖然初期成本回收速度不如角色扮演遊戲，但遊戲生命周期卻較長，可達五至十年。

李柯柱表示，今年因東南亞與歐洲市場雙雙呈現高度成長，估計業績將持續寫下新猷，加上既有的台灣、美國等市場穩健成長，月營收15億元有機會在不久後成為常態。

目前東南亞市場是鈊象成長最快速的市場，以授權遊戲為主。鈊象今年前5月營收分布東南亞占比由去年的31%提升到38%，台灣占比下降至30%，美國13%，中國12%。

鈊象5月營收15.72億元，月增8.5%、年增35.6%，單月營收首度突破15億元大關，且再次刷新歷史新高；累計今年前五月營收71.98億元，年增27.7%，同創新高。

鈊象今以1,260元開高，盤中一度拉至1,325元，漲幅逾6%，股價突破1,300元關卡，再寫新猷。