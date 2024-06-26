前鼎股東會／大吃矽光子利多 董座親現身精神喊話

市場提高對AI、雲端應用的需求，而應用在AI領域高性能計算和數據中心環境的矽光子技術也受到全球市場矚目，而成功搭上矽光子題材的光通訊大廠前鼎（4908）於26日於新竹總部召開股東會，並由董事長葉政彥及總經理李昌祐親自主持，並向投資人說明最新的未來展望。

隨生成式AI的商用化，資料傳輸需求上升，使得CPO備受市場關注，光通訊族群指標股前鼎股價攻上百元大關。對此，前鼎日前預期，2025年以前光通訊設備廠將大量採用800G規格，AR、AI、5G等關鍵應用，有望再獲加持，並成為相關光通訊產業的重要動能。

此外，隨著英特爾（Intel）日前接連推出多款新連接標準Thunderbolt，藉此有效提升頻寬及傳輸效能，前鼎屬光纖通訊領域主力大廠，較同業更有機會切入Thunderbolt供應鏈，若未來成功切入將大啖產品升級商機，帶動營收增長。

受惠AI狂潮，有關應用在AI領域高性能計算和數據中心環境的矽光子技術也受到矚目，帶動概念股走勢。隨著矽光子將成為明後兩年科技業新的焦點，從基本面來看，前鼎日前已公布5月營收0.94億元，年增34.34%，累積前5個月營收達到4.24億元，年增32.7%，整體表現可圈可點。