快訊

波特王爆陸邀台網紅 國台辦：他也曾多次來交流旅遊

中國掀綠色浪潮影響地緣政治 台灣能源政策何去何從？

LINE免費貼圖6款來了！這款接任務永久免費用 「犬派生活」毛孩超討喜

攜手日月光效益逐步顯現 AOI 廠牧德股價重返400元以上

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

AOI廠牧德（3563）26日股價重返400元關卡以上，早盤上漲20元達到407.5元，外界看好牧德攜手日月光投控（3711）效益逐步顯現，同時近期先進封裝應用需求也持續帶動PCB設備廠如志聖（2467）、群翊（6664）、由田（3455）乃至於設備代理商揚博（2493）切入相關領域。

AOI大廠牧德先前率先提到，公司對 2024 年整體看法不變，持謹慎保守看法。為穩定營收，積極推廣既有 PCB產品至台資/陸資到泰國設廠的機會，掌握重點攻堅客戶，並與供應鏈合作進行品質及成本管控，以優化後續毛利率及淨利率。

因應 PCB 產品在東南亞的營收陸續提升，牧德已在 2023 年起已陸續配合客戶在東南亞擴廠裝機，並動態配合客戶建廠進度，進一步擴增區域客服能量團隊。

而半導體、封測領域檢測設備的部分，牧德先前已獲得日月光（3711）投資入股，牧德先前股東常會改選董事，依計畫日月光取得董事一席及推薦獨董一席，並指派研發總經理李俊哲擔任法人董事代表，及推舉文曄科技（3036）財務長楊幸瑜為新任女性獨董。

牧德強調，公司持續投入研發多款高性價比整體檢測解決方案。與客戶合作的封裝設備開發計畫持續推進中。

此外先前MSCI 成分股調整5月31日盤後生效， 最新半年度調整，志聖、燿華、牧德等獲納入 MSCI 全球中小型指數成份股，已帶動股價表現同步上漲。牧德先前指出，公司持續投入研發多款半導體、封測領域檢測設備，瞄準高端國際級競爭對手，提供高性價比整體檢測解決方案，預計於 2024 將陸續進行客戶驗證及逐步導入。

牧德

延伸閱讀

全民權證／健鼎 押價內外10%

日月光守護臺灣山林 7年種下近13萬棵樹苗

日月光、宏璟建設合建K28廠 預計2026年第4季完工

台積、日月光 認購夯

相關新聞

前鼎股東會／大吃矽光子利多 董座親現身精神喊話

市場提高對AI、雲端應用的需求，而應用在AI領域高性能計算和數據中心環境的矽光子技術也受到全球市場矚目，而成功搭上矽光子...

攜手日月光效益逐步顯現 AOI 廠牧德股價重返400元以上

AOI廠牧德（3563）26日股價重返400元關卡以上，早盤上漲20元達到407.5元，外界看好牧德攜手日月光投控（37...

星通 看旺關鍵網路市場

關鍵任務網路（MCC）解決方案公司星通（3025）昨（25）日股東會通過每股配發3.2元現金股利，星通看好，美國、英國及...

建漢 拚年營收獲利雙增

網路設備製造商建漢科技（3062）昨（25）日召開股東會，董事長李廣益表示，今年是建漢轉機年，力求2024年達到營收及獲...

宏碁衝內需 新品齊發

宏碁（2353）衝刺台灣市場，昨（25）日宣布推出多款AI桌機、迷你電腦及商用AI PC新品，並宣布LED投影機、11吋...

緯創斥資8億 越南設廠

越南媒體報導，緯創（3231）將在越南北部河南省投資2,450萬美元（約新台幣7.94億元）建新廠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。