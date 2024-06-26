攜手日月光效益逐步顯現 AOI 廠牧德股價重返400元以上

AOI廠牧德（3563）26日股價重返400元關卡以上，早盤上漲20元達到407.5元，外界看好牧德攜手日月光投控（3711）效益逐步顯現，同時近期先進封裝應用需求也持續帶動PCB設備廠如志聖（2467）、群翊（6664）、由田（3455）乃至於設備代理商揚博（2493）切入相關領域。

AOI大廠牧德先前率先提到，公司對 2024 年整體看法不變，持謹慎保守看法。為穩定營收，積極推廣既有 PCB產品至台資/陸資到泰國設廠的機會，掌握重點攻堅客戶，並與供應鏈合作進行品質及成本管控，以優化後續毛利率及淨利率。

因應 PCB 產品在東南亞的營收陸續提升，牧德已在 2023 年起已陸續配合客戶在東南亞擴廠裝機，並動態配合客戶建廠進度，進一步擴增區域客服能量團隊。

而半導體、封測領域檢測設備的部分，牧德先前已獲得日月光（3711）投資入股，牧德先前股東常會改選董事，依計畫日月光取得董事一席及推薦獨董一席，並指派研發總經理李俊哲擔任法人董事代表，及推舉文曄科技（3036）財務長楊幸瑜為新任女性獨董。

牧德強調，公司持續投入研發多款高性價比整體檢測解決方案。與客戶合作的封裝設備開發計畫持續推進中。

此外先前MSCI 成分股調整5月31日盤後生效， 最新半年度調整，志聖、燿華、牧德等獲納入 MSCI 全球中小型指數成份股，已帶動股價表現同步上漲。牧德先前指出，公司持續投入研發多款半導體、封測領域檢測設備，瞄準高端國際級競爭對手，提供高性價比整體檢測解決方案，預計於 2024 將陸續進行客戶驗證及逐步導入。