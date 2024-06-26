寶碩 辦理減資28%
資訊服務商寶碩（5210）昨（25）日宣布，為改善財務結構及提升每股淨值，將辦理減資28%以彌補虧損，減資後實收資本額降至4.47億元。
寶碩近年營運陷入低潮，2017年至2023年連虧七年，2023年稅後淨損近1億元，每股淨損1.56元，截至2023年底每股淨值為6.68元。今年首季營收7,500萬元，毛利率雖然衝上64.2%，但本業仍虧損約3,000萬元，單季稅後淨損2,900萬元，每股淨損0.47元，每股淨值持續下滑。
寶碩總經理林敬祥表示，公司截至2023年12月31日累計虧損1.78億元，為改善財務結構及提升每股淨值，將辦理減資1.74億元，減資比率約28％，減資後實收資本額為4.47億元，發行股數為4,476.8萬股，每股面額10元。
展望後市，林敬祥說明，今年營運拚損益兩平，看好客戶需求端回溫，明年力拚賺錢。
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