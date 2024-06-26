緯創斥資8億 越南設廠

越南媒體報導，緯創（3231）將在越南北部河南省投資2,450萬美元（約新台幣7.94億元）建新廠。

緯創昨（25）日表示，該投資案為去年8月董事會通過新設立的越南子公司，隸屬越南一期廠區，主要生產顯示器、AIoT產品。

越南媒體《The Investor》24日引述越南環境資源部公告的文件指出，這項名為「Victory II」的建廠計畫，將在同文三期工業園區（Dong Van III）啟動，占地4.9公頃（約14,822坪），由緯創越南子公司推動該投資。

對此，緯創指出，董事會去年8月即通過因應業務發展及策略規劃需要，擬以2,450萬美元，投資新設越南子公司Wistron Technology （Vietnam） Co., Ltd.，此次投資項目即為去年董事會通過的議案。

緯創2020年4月啟動該地一期建廠，一期工廠2021年12月開始營運，去年6月開始興建二期，計劃今年下半年完工，預計第4季或明年初投入營運。緯創在越南總投資額已達3.639億美元。

緯創指出，目前越南廠區主要產能為顯示器、筆電、桌機與伺服器等產品線。

外電報導，緯創目標10月完成行政程序，11月安裝機械與設備，接著正式投產。這座工廠年產能將為300萬片液晶顯示器面板、19.8萬個防火牆裝置（相當於198噸）、103萬台擴充基座（相當於541噸）以及3.5萬台網路攝影機（相當於241噸）。

緯創今年資本支出預計約140億美元，主要投資集中台灣、越南及墨西哥等地擴廠需求，持續提升非大陸產能，僅約15%用於大陸既有產能擴充支出，美國加州也有新產能在試產。