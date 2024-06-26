宏碁衝內需 新品齊發

宏碁（2353）衝刺台灣市場，昨（25）日宣布推出多款AI桌機、迷你電腦及商用AI PC新品，並宣布LED投影機、11吋平板上市。展望後市，宏碁表示，上半年台灣市場家用業務優於去年同期，商用需求也轉趨熱絡，預估在AI PC等新品上市挹注下，下半年業績將優於上半年，預計增幅約個位數百分比。

宏碁台灣今年上半年在家用PC市場成績不俗，較去年同期約成長一成。台灣商用市場方面，需求也轉熱，宏碁分析，主要是因微軟已宣布Windows 10作業系統將於明年停止更新，也因此近期企業開始展開新一輪換機，整體而言，今年上半年商用業績與去年同期相當。

宏碁預期，下半年台灣區業績將優於上半年，全年來看，商用方面，雖然來自政府標案沒去年多，但今年企業端需求有轉強的趨勢。

宏碁認為，下半年家用市場暑期需求為關鍵，由於宏碁台灣區去年同期電競業務表現優異，今年暑期能否超越去年仍需觀察，故今年全年宏碁台灣區業績能否優於去年，目前未能下定論。

研調機構統計指出，台灣PC市場已呈現復甦態勢，IDC報告顯示，2024年第1季台灣PC出貨量優於預期、達48.9萬台，與2023年同期相比下滑2.9%。IDC表示，疫後PC庫存水位過高問題已經逐漸緩解，市場需求也在漸漸恢復當中，雖然2024上半年PC市場仍將年減3.3%，預期下半年在各品牌陸續推出AI PC新機帶動下，整體PC市場可以由負轉正，年比成長1.2%。

展望2024年台灣PC市場，IDC預計，桌機整體將小幅衰退2.8%，筆電則可年增0.8%，整體PC出貨量與2023年相較僅下滑1%。