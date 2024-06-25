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全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

光隆 重返成長軌道

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

全球戶外機能服飾大廠光隆（8916）昨（25）日召開法說會，董事長詹賀博表示，第2季起進入成衣出貨旺季，營運已看到明顯回溫，第2季將逐月成長，換言之，6月也可望有年增表現，重返成長軌道。

此外，羽絨、家紡部門，近期業績亦表現不凡，羽絨原料部門受惠於原料漲價加持，家紡部門則有主力客戶拉貨動能挹注。在各事業部全面回溫下，營收有望優於去年同期，轉為正成長。

由於傳統淡季及成衣出貨回溫較緩，光隆首季營收15.11億元，年減13.5%，毛利率、營業利益率亦同步下滑，分別為16.3%及3.7%，但受惠於業外匯兌與處分轉投資股權，稅後純益來到1.49億元，年增55.9%，創下歷史同期新高，每股純益為 0.98 元。

展望2024年，光隆在三大事業部營運回溫下，第2季起有望重返成長；此外，光隆亦積極開發新客戶，將陸續開始貢獻營收，挹注營運動能。

營收

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