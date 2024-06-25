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全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

遠雄港 搭上AI出貨商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

遠雄港（5607）昨（25）日舉行股東常會，遠雄港董事長葉鈞耀表示，輝達已經正式進駐，目前已經租一棟，近期AI貨量日增，8月前AI出貨量會持續攀升，等供應鏈整合好，輝達有機會擴大投資；在AI等產品加持下，樂觀看待今年營運可望持續成長。

葉鈞耀分析，台灣經濟成長率受惠於半導體產業加大投資及AI新興應用商機發酵，而自貿港堅韌成長，持續朝精緻化服務，積極配合航空城計畫及全球招商活動，爭取國際化、大型化廠商進駐營運，形成AI晶片產業聚落，隨著AI產品及貨量成長下，今年營收目標希望能有18%的成長。

目前二期出租率約48%，今年業績還會持續成長，包含AI供應鏈鴻海、廣達、緯創及技嘉等科技業者都有前來洽談，預估到今年底可到約75%；至於今年底預估全區可完成開發，第八棟的H棟預計12月30日可完成，目前已完成七棟的開發。

葉鈞耀指出，遠雄港同時啟動客製化專倉合作形成產業聚落，並透過專案延攬及異業聯盟加強延攬跨國企業進駐與台商回流、爭取代理陸外籍航空公司，以增加貨物進儲量體及市占率。

AI 貨量 遠雄

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