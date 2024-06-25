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全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

健椿強攻半導體設備

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

精密主軸大廠健椿（4561）去年每股稅後純益2.74元，股東常會昨（25）日通過配發1元現金股利。會中並完成董事全面改選，葉展碩獲選續任董事長，宣布健椿將積極布局半導體設備產業。

葉展碩表示，健椿近幾年積極布局高階客製化產品，並陸續開花結果，以半導體設備廠所需的晶圓切割主軸為例，去年以來持續放量，也帶動毛利率明顯提升，今年公司將研發第二代晶圓切割主軸，並切入半導體設備傳動元件領域。

葉展碩透露，上述相關產品已進入打樣測試中，未來健椿將積極布局半導體產業，以擴大營運版圖。法人估，健椿全年營收、獲利可望優於去年。

健椿近幾年積極推動轉型升級，包括提高客製化高階產品比重，及分散市場等，去年起逐步優化產品結構，帶動毛利率逐步提升，以今年第1季為例，單季毛利率達33.13%，較去年同期20.44%，大幅增加12.69個百分點。

半導體 毛利率

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