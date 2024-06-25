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永豐實：今年審慎樂觀

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

永豐實（6790）昨（25）日表示，展望第3季，大陸紙漿現貨價格持平及回穩，今年紙漿價格預估會維持與去年平均水準；家庭用紙產能利用率部分，預期產能與銷量可達到目標。整體而言，今年營運審慎樂觀。

永豐餘昨日股東會，由董事長何奕達主持。永豐實表示，未來企業發展將深化ESG與企業永續，總經理李宗純表示，永豐實將結合ESG方向，推進綠色採購，精進資源循環再利用，並加速綠色商品上市，持續投入自動化及綠色減碳設備，以提升品牌綠色形象資產，帶動銷售成長。永豐實後續也將持續加強品牌綠色形象。

談及關於紙漿價格變化影響，李宗純表示，紙漿價格主要受景氣影響，中國大陸市場經過一年的解封後，市場需求逐漸回籠，目前觀察上半年價格與去年相比略為上漲，展望第3季，大陸紙漿現貨價格持平及回穩，對於今年紙漿價格預估會維持與去年平均水準。

提到家庭用紙產能利用率部分，李宗純指出並沒有產能過剩問題，投資10億元建置的新紙機從試機到量產的期間大約是三到六個月，紙機目前運轉達最佳化，搭配上新產品開發與新通路擴展計畫，精進產品升級與推陳出新的能力，並進一步拓展應用場景，創造更多需求，未來預期產能與銷量可達到預期。

永豐實表示，清潔品部分今年將強化品牌定位，旗下品牌「橘子工坊」推出業界第一綠色洗衣膠囊，從配方到包裝，洗淨病毒制菌功效，降塑91%綠色包裝，未來將持續擴展洗衣膠囊，推出天然除臭商品，擴展新客群與銷售成長。

永豐實會中通過去年財報，去年合併營收102.6億元，營業利益11.3億元，稅後純益9.7億元，每股純益3.62元，配發現金股利每股3元。永豐實表示，去年由於地緣衝突加上中國大陸疫後經濟復甦緩慢，國外終端需求疲弱，出口表現不佳，主要由內需消費拉抬支撐。

產能利用率 股東會

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