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全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

三陽銷量 三年衝百萬輛

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

三陽（2206）公司董事長吳清源昨（25）日表示，三陽今年70周年也是集團「啟動元年」，力拚三年內達到內外銷機車100萬輛的目標。在此之前，三陽去年內外銷總台數69萬輛，今年目標74萬輛。

三陽昨日股東會通過112年度盈餘分派案，決議每股配發3元現金股利。三陽去年營收為644.6億元，年增26.7%，營業利益61.1億元，年增78.8%，稅後純益62.9億元，年增102.1%，營收與獲利再創歷史新高，每股純益（EPS）為7.95元。

吳清源表示， 2023年三陽創下三個新記錄，包括台灣機車市占率從34.8%提升到38.4%，連二年蟬聯市場冠軍。代理Hyundai現代汽車2023年銷售成長達43.8%，汽車市占率提升30.92%。第三，三陽經營績效獲利創下新高達7.95元。這些成就證明三陽的333計畫（三年穩定、三年發展，三年重返榮耀）成功。

今年三陽將開始下一階段三年計畫「開創、啟動」，開創是在本業基礎上「開創新局」，推動多角化經營，積極布局電動車能源市場及綠電碳權業務。啟動則是指「啟動百萬台銷售計畫」透過強化外銷，以自有品牌SYM進軍國際市場，力爭三年內達到全球機車銷量達到100萬輛。

展望未來，三陽將持續投入新技術、新設計、新效能精進方案。2024年三陽預期台灣機車市場占有率達到40%以上，在全球市場，將持續深耕歐美、非洲、中東、大陸和東南亞市場，擴大各市占率，預估外銷每年約可成長10%以上，未來三年達到內外銷合計100萬輛的銷售量。

在四輪（車輛）事業部分，南陽實業代理的HYUNDAI汽車今年導入高性能子品牌N brand產品，帶動新車銷售量持續成長，截至前五月成長率13.7%，月均領牌數突破兩千台，持續刷新紀錄。

三陽 外銷

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