維熹今年業績拚增兩位數

連接線廠維熹（3501）昨（25）日召開股東會，受惠冷凍貨櫃、家電與低軌衛星等三大產品線需求暢旺，今年全年業績可望兩位數成長，獲利成長幅度將優於營收，上、下半年營收比重約45：55。

維熹發言人游嘉德表示，近年從家電產品電源線擴大切入內部的線束領域，且受惠於英系客戶轉單，以及美系客戶大單，加上生產自動化，降低生產成本助攻，家電事業今年業績有機會年增兩成。

另外，維熹說，美系低軌衛星產品的拉貨動能優於預期，目前主要出貨通訊設備電源線、插座與內部線束，預估今年低軌衛星業績成長幅度將達四成；至於冷凍貨櫃方面，因橡膠線取得美系空調客戶、海運客戶青睞，今年也是主要成長動能之一。

在產能方面，他說，目前在台灣彰化，中國大陸昆山、東莞設有工廠，美國肯塔基廠在客戶要求下，自動化生產設備已部分進駐，預期第3季投入量產，服務當地家電、低軌衛星客戶，同時爭取其他在地化新單。