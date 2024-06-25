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全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

富威電力、三商餐飲送件 企業申請上市再添兩檔

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

證交所宣布，綠電股富威電力（6994）及三商集團旗下小金雞三商餐飲昨（25）日送件申請股票上市，分別為今年第五家及第六家國內公司（不含創新版）申請股票上市。

輝達（NVIDIA）要在台灣設置超級電腦運算中心及研發中心，有望在台採購綠電，合約高達百億度電以上，綠電三巨頭雲豹能源、泓德能源-創、森崴能源受惠，營運看俏。

雲豹能源發言人張建偉日前即表示，輝達提出的綠電採購量相當驚人，即使全台所有綠電業者都把電賣給輝達也還不夠，更不用提台灣還有其他高科技企業需要綠電。

受到輝達收購綠電消息激勵，綠電股以雲豹能源為多頭指標，近期股價連日跳空漲停，出現仰角攻勢，昨日盤中首度突破200元大關、達202元新高價，終場上漲11元收195元，波段漲幅達57.8%；森崴能源、泓德能源-創波段漲幅也各達20.8%、18.4%。

富威電力昨天向證交所遞件。根據證交所資料，富威電力公司負責人為胡惠森，實收資本額6億元，主要提供綠電交易、儲能、節能、儲能調頻備轉輔助服務、及碳權等全面性能源永續解決方案服務；2023年稅前淨利7,100.2萬元，每股稅後純益（EPS）為0.94元。

另一家送件公司為連鎖餐飲公司三商餐飲，負責人陳翔玢，實收資本額6.04億元，2023年稅前淨利1.92億元，EPS為3.11元。

綠電 輝達

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