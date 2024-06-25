證交所推高中理財教案

臺灣證券交易所為推廣基礎金融教育，繼去年首次推出「國中版投資理財分齡教案」獲師生熱烈回響，今年再接再厲，推出符合108課綱的「高中職版投資理財分齡教案」，作為各級學校教學輔助，協助年輕學子建立正確投資理財觀念、並認識投資風險。

證交所表示，本次新編製的高中職投資理財教案共六單元，分為教師手冊及學生手冊；內容涵蓋五大方面，包括創業應思考面向、存款/保險/債券等基礎理財產品特性與財務模型、資本市場常見商品（ETF、股票）介紹、詐騙預防、ESG等多元新興議題。教師可選擇適合學生學習的單元，並搭配學校課程規劃教學進度。

為讓授課教師瞭解教案內容，針對高中職教案部分，證交所將於今年7月至8月間在台北、台中及高雄各舉辦一場高中職實體種子教師營，由教案編撰團隊擔任種子講師，介紹教案教學方式、學習單及學習重點，並可登錄「全國教師在職進修研習時數」。

國中部分，則舉辦線上種子教師營，教師可不受時間、地點限制，透過觀看去年國中種子教師營影片，學習教案使用方法。

證交所邀請國中及高中（職）教師一同加入金融教育向下扎根的行列，可參考網頁了解更多報名或獎勵金資訊。國中報名網站：https://www.sfi.org.tw/News?id=1120 ；高中（職）報名網站：https://www.sfi.org.tw/News?id=1121 。