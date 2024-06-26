傳產題材股 短線亮點
台股昨（25）日低接買盤進場，力守10日線，盤面部分避險資金轉戰傳產題材股，朋程（8255）、大亞、陽明等指標強強滾，法人看好後續仍有輪漲機會，短多操作宜掌握節奏，並善設停利停損。
美科技股重挫、外資積極偏空，台股昨日延續前一日跌勢，早盤一度重挫310點至22,503點，剛好回補6月18日多方缺口，隨後由台積電、鴻海等電子權值股領軍，盤勢彈升，尾盤由黑翻紅，收在當日最高點。
盤面上漲家數多於下跌家數，股價相對低基期，且近日獲法人買盤挹注的傳產題材股紛紛表態，包括醫影、龍德造船、朋程、大亞、科妍、陽明、國統、億豐、中興電、寶成、第一銅、華城等，漲幅在2.2%至9.9%間，蔚為盤面亮點。
市場傳出繼谷歌、亞馬遜、微軟、輝達後，蘋果計畫來台設立資料中心，並開始與協力廠洽談相關計畫，未來將引爆新一波綠電搶購潮，布局能源領域有成的大亞，昨日股價反彈4.3%收55元，整理近尾聲，並帶動中興電、華城等重電股同步強勢。
亞洲生技大展將於7月底登場，搭配台灣再生醫療三讀通過，生技族群邁向新里程碑，相關個股開始暖身，科妍獲新藥證加持，今年營運動能帶勁，股價漲3.5%收133元，改寫波段高點。
朋程受惠Bosch停產二極體，轉單效益逐漸發揮，加上產品出貨鎖定燃油車市場，旗下高效、超高效二級體成為集團主要成長動能。
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