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全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

台光電、立積 四檔耀眼

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
台光電。 記者尹慧中攝影
台光電。 記者尹慧中攝影

台光電（2383）、立積（4968）等網通股近期受到投信法人追捧，股價不懼大盤震盪獲得支撐。法人認為，在盤勢不確定之際，挑選具有法人買盤撐腰的個股相對具有低檔保護，投資人也可透過中長天期權證商品布局。

台光電為全球HDI細線路先進製程材料領導廠商，產業地位及競爭優勢佳，5G手機市占率高達90%以上。台光電也是AI伺服器CCL材料領先者，全球市占率超過六成。

在網通、伺服器、低軌衛星等基礎建設應用市場出貨推升下，第2季營運向上。

本國投顧法人表示，長線而言台光電有三大利基，一是ASIC及GPU客戶AI Server需求共同成長，二是Regular Server於2025年重返正增長，且新伺服器平台滲透率提升有助產品組合轉佳，第三，800G Switch有望於下半年放量，屆時將進一步推升Infra產品線營運表現。

台光電近期吸引投信法人連四天買超，且張數有擴大趨勢，昨（25）日股價早盤一度受到大盤氣氛影響開低，但隨即由黑翻紅，終場上漲6.5元，收在464元。

立積部分，隨著法人持續樂觀看待Wi-Fi 7驅動FEM需求，立積也吸引投信法人連九天買超；昨天股價雖收黑，但股價在10日線附近獲得支撐，終場下跌3元收233.5元，留下長下影線。

立積管理層先前表示在可通用於各晶片平台的線性解決方案已成熟，較需要客製化的非線性解決方案則在開發當中。

公司目前觀察搭載Wi-Fi 7技術之手機都將使用FEM，但2024年應只有部分旗艦機種搭載，2025年後有較大的成長。

投資人若看好台光電、立積等投信作多股，可挑選價內外10%以內、有效天期90天以上的商品介入。

台光電 立積

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