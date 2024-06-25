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全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

全民權證／鈊象 挑逾五個月

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
鈊象相關權證
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鈊象（3293）董事長李柯柱日前於股東會指出，今年因東南亞與歐洲市場雙雙呈現高度成長，月營收15億元有機會在不久後成為常態，下半年業績將優於上半年，且有望優於去年同期，未來公司將會積極朝向海外市場擴張。

本國投顧法人看好鈊象的商用遊戲機疫後復甦，新機種將於今年下半年在美國和中國市場放量；遊戲業務部分，預估在東南亞市場可維持高成長狀態，而歐洲市場將於下半年發酵，中長線成長動能明確，授權IP業務營收成長性強，有利於鈊象提高今年毛利率，維持「買進」投資評等。

權證發行商表示，投資人如看好鈊象後市股價表現，可挑選價內外5%以內、150天期以上的權證，透過靈活操作來參與個股行情。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

東南亞 鈊象

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