全民權證／台達電 兩檔喊衝

台達電（2308）受惠人工智慧（AI）伺服器需求持續熱絡，法人看好未來輝達（NVIDIA）新一代Blackwell GPU架構機櫃大量出貨，可望推升內含價值與市占率，緩解電動車業務疲軟負面衝擊，獲利具上修空間。

台達電為全球AC、DC電源領導廠商，法人預期2023至2026年伺服器電源營收年複合成長率將達23%，營收貢獻於2025年將提升至20%。

AI伺服器需求高速成長，帶動被動元件及液冷散熱需求，加上新車用專案，法人評估台達電今年被動元件營收成長幅度將逾三成，氣冷置換至液冷系統的需求，將推升今年下半年ICTBG部門營收加速成長。

權證發行商建議，可挑選價內外15%以內、距到期日90天以上的認購權證介入。（國泰證券提供）

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