星通看旺關鍵網路市場

關鍵任務網路（MCC）解決方案公司星通（3025）昨（25）日股東會通過每股配發3.2元現金股利，星通看好，美國、英國及歐洲持續升級基礎建設，加上網速提升及AI應用需求，將推升關鍵網路市場持續成長。

星通表示，去年起美國、英國、歐洲等地區相繼推出全球基礎建設升級計畫，加上網路升級需求、新興AI應用及企業市場需求，帶動高速連網設備需求。

星通表示，掌握市場趨勢與商機，過去幾年毛利率都穩定在五成以上，加上深耕歐、美市場及台灣市場，推升毛利率及獲利率成長。星通去年第4季因特殊專案入帳，單季毛利率79.5%，創下歷史新高，今年第1季毛利率高達70.2%。

星通看好，過去關鍵任務網路都建構於舊技術基礎，未來須升級MPLS-TP，以滿足高頻寬需求，預期未來五到十年，關鍵任務骨幹網路將進入新一波更換潮。

目前星通是全球前三大關鍵任務通訊網路解決方案廠商。星通強調，產品線涵蓋超過30多項，搶進客戶對於新舊骨幹網路傳輸通訊系統轉換陣痛期，也打入全球30個國家市場，外銷比重超過八成，以產業別區分，電力市場占營收比重約四成，政府機關約占三成。