建漢拚年營收獲利雙增

網路設備製造商建漢科技（3062）昨（25）日召開股東會，董事長李廣益表示，今年是建漢轉機年，力求2024年達到營收及獲利雙成長。

建漢去年營運績效不如預期，每股稅後淨損0.97元，不配發股利，股東會改選七席董事，包含李廣益、王增智及歐陽若等三位董事及章毓群、劉慧君、李國瑜及季惠霖共四位獨立董事。建漢指出，董事會獨董席次來到四席，廣納不同專業背景獨董，有利提升建漢公司治理及永續經營等面向。

李廣益在股東會上指出，建漢經過這一年多調整，仍將面對許多來自內外部的挑戰，仍在研發、業務及生產製造上有新的斬獲及突破，持續展現執行力，力求2024年達到營收及獲利雙成長，繳出亮眼的成績單。

李廣益表示，全力投入新產品線研發，2024年陸續贏得多個新案，迎接多元的產品線及營運成長。