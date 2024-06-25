精聯今年5月獲利年增136.59% EPS達0.3元
精聯（3652）因近期股價飆漲，達公布注意交易標準，故25日公布今年5月歸屬於母公司業主淨利達0.22億元、年增136.59%，單月每股純益（EPS）0.3元。
精聯公布今年5月營收3.44億元、年增10.53%，創下單月歷史新高紀錄，稅前淨利0.26億元、年增148.6%，歸屬於母公司業主淨利達0.22億元、年增136.59%，單月EPS達0.3元。
精聯今年5月營收創高，主要受惠台灣地區物流相關大型專案帶動，其他區域業績亦有增長。至於獲利大幅增長，精聯分析，主要係因營收增加及費用控制得宜所致。
精聯本波股價自6月20日起漲，當日即鎖住漲停，連續三天漲停板，25日打開漲停，收在45.25元，上漲0.65元、漲幅1.46%。累計精聯短線股價連續四日上漲，波段漲幅達34.87%。
展望後市，精聯看好零售及物流相關需求，預估今年下半年營運將優於上半年，全年營收、獲利可望優於去年同期。同時，公司也看好明後年業績有望持續增長。
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