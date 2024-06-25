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遠傳 節電業務大進擊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

遠傳（4904）助攻企業節能減碳再下一城，公司表示，近年積極以大人物（大數據、人工智慧、物聯網）發展智慧資通訊解決方案，其中，「能源管理系統（EMS）」除導入「班班有冷氣」專案更延伸至企業、工廠、校園、連鎖門市，近期協助鉅鋼機械，節省超約用電費用高達九成。

遠傳旗下智慧資通訊解決方案今年第1季貢獻營收年增18%，貢獻獲利年增30%，遠傳技術自主開發的EMS，就是其中重要一項解決方案。

鉅鋼機械是位於台中的製鞋設備領導品牌，遠傳協助於全廠推動可視化智慧能源管理系統，以數位化方式掌握高耗能用電，即時改善能源使用情形、避免超約用電；2023年初導入後，夏季超約用電相較2022年次數降低50%、更節省超約費用高達90%。

遠傳表示，企業節能減碳不僅勢在必行，且必須尋求更科技化的方式。

減碳 資通訊 遠傳

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