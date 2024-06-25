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台灣大揪團 攻5G智造

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大（3045）昨（24）日宣布，攜手台林電通、智宏網、和碩、啟碁、雲達等台灣5G專網夥伴，通過國際開放架構組織Telecom Infra Project（TIP）認證標章，同時接軌國際級企業資安標準，未來將與台林等夥伴持續布局5G智慧製造及生成式AI應用。

台灣大指出，在經濟部工業局支持下，與工研院及TIP合作，成為國內第一家將工研院TIP標章列為選商條件的科技電信公司，陸續協助台林、智宏網、和碩等台灣5G專網夥伴，取得TIP標章認證。

台灣大企業服務朱曉幸商務長表示，台灣大至今已協助五家生態系夥伴取得TIP標章，持續擴大台灣大5G專網生態圈，支持優秀台廠前進國際市場，建立全球性OpenRAN生態圈。

去年台灣大協助台林電通取得TIP標章認證，加速台林電通在5G應用、智慧製造、數位發展項目的應用創新，打入TIP全球供應鏈，台灣大昨日宣布輔導台林電通取得ISO 27001認證，使得台林電通企業資安管理合乎國際級標準。

朱曉幸指出，透過台灣大Telco+Tech核心競爭力，與集團內部及千萬用戶規模實證，將內部實務經驗賦能5G生態圈合作夥伴，助力企業接軌國際，實踐數位轉型、強化資安韌性。

5G 台灣大 生態

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