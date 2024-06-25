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鈺邦 5月每股賺0.31元
國內最大固態電容廠鈺邦（6449）近期遭列注意股票，昨（24）日應主管機關要求，公告自結5月獲利2,749萬元，年減17.93%，單月每股純益0.31元。
鈺邦先前表示，今年積極布局AI伺服器、AI PC、電源、電動車以及遊戲機等領域，看好2024年營收將持續擴大成長，伴隨AI伺服器成長動能強勁，筆電市況可望回升，都將助益公司營運。
鈺邦並看好，2025來自AI PC帶動換機潮，加上電動車迎向市場大爆發，估電動車2025年滲透率攀升至30%。
業界指出，鈺邦產品應用八成以上都與PC、主機板、伺服器等相關，可望成為AI浪潮下，受惠程度最高的被動元件相關廠商。
鈺邦前景可期，吸引買盤簇擁，推升股價自5月底的盤中低點115元，一路上漲到昨日盤中最高價173.5元，惟終場不敵大盤重挫與獲利了結賣壓，以157元收市、下跌5.5元，跌幅3.38%。
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