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盟立 催動三核心業務

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
盟立EPS
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盟立（2464）受惠於AI紅不讓，牽動供應鏈需求逐步攀升。在先進封裝CoWoS的自動化設備接單，將於下半年陸續出貨。另外，盟立搭上機器人概念股成長列車，將在非人形機器人的系統整合扮演要角，這方面的營運可望明年有顯著貢獻。而與晶圓廠合作開發的液冷式散熱系統將成為下一波成長動能。

少子化引發缺工困境，業界積極投入自動化，盟立接獲先進封裝CoWoS相關訂單，下半年進入交貨密集期。盟立以往是以機器人應用為主，因應AI帶動機器人風潮，盟立轉向非人形機器人關鍵零組件供應商角色，轉投資的盟英科技，生產機器人關節型自動手臂的諧波減速機，市場需求升溫。盟立也針對半導體廠推出結合無人搬運車及機器手臂系統。

另外，盟立正與晶圓廠合作，開發有效解決散熱問題的液冷式散熱系統，被視為下一波營運成長動能。

盟立昨（24）日股價展現帶量逆勢抗跌的強勁走勢，上漲3.5元，成交量逾4萬張，收68元。盟立近期股價帶量震盪走揚，從5月20日的50.8元，一個月來漲幅已超過三成。

盟立近年亦展開互補性、前瞻性的擴大合資作業，繼去年參與鏵友益私募案後，再宣布與天來集團簽約，雙方合資成立盟立鈣鈦礦科技，盟立持有六成股權，要搶攻鈣鈦礦太陽能產業2025年商轉的龐大商機。

機器人 盟立

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