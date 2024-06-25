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現觀科衝刺非洲市場

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

電信數據分析廠現觀科（6906）昨（24）日召開股東會，董事長邱大剛表示，繼去年拿下印度第一大電信業者Bharti Airtel 5G網路布建合約，今年可望透過該電信業者擴大打入非洲市場，為非洲12國提供網路布建服務，將為營運挹注強勁的成長動能。

現觀科主要產品為行動網路優化定位平台CovMo，營收占比超過九成，海外市場營收占比已逾九成，聚焦印度、中東、亞洲市場。

現觀科去年已取得全球第三大、印度電信業者Bharti Airtel 5G網路布建訂單，合約總金額約900萬美元，未來一至五年將依完工進度逐步認列營收。

邱大剛指出，由於年輕人對新科技應用接受度高，推升各國政府對網路擴建頻寬需求，未來三至五年才是東南亞人口紅利國家5G布建成長期，將驅動行動網路優化定位平台業績成長。

邱大剛預期，隨著既有客戶維持穩定，加上新客戶加入，今年未履約在手訂單金額將再創新高，全年業績持續向上，並看旺未來五年營運成長動能，營收、獲利可望年年加溫。

5G 印度 營收

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