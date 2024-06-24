今天「大跌30元」…台積電累計買回2069張自家股票 總金額19.64億元
台積電今天持續買回295張自家公司股票，累計已買回2069張，執行率約63.68%，總金額達新台幣19.64億元。
台積電公告指出，今天買回295張自家公司股票，平均每股買回價格948.12元，總金額2.79億元；累計已買回2069張自家公司股票，總金額19.64億元，平均每股買回價格949.28元。
為抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響，台積電董事會核准通過自6月6日至8月5日自集中交易市場買回3249張自家股票，買回區間價格每股598至1281元。台積電累計已買回2069張股票，執行率約63.68%。
台積電今天在外資賣超逾2萬張，股價表現疲弱，開低震盪走低，終場收在940元，大跌30元，市值降至24.37兆元。
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