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傳5.5代廠售美光 群創再爆逾70萬張大量上漲

中央社／ 台北24日電
群創今天再爆大量。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
群創今天再爆大量。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

受到南科5.5代廠將售予美光消息激勵，群創繼21日爆出逾58萬張大量，收在漲停板之後，今天成交量進一步放大至70多萬張，收在15.9元，上揚0.3元。

媒體21日報導群創南科5.5代廠將售予美光，當天群創成交量較前一交易日大增逾53萬張，今天又擴增逾11萬張成交量。

群創在2023年指出，3.5代廠有兩座，一座改為封裝測試廠，一座為低溫多晶矽（LTPS）面板廠；4代線挪給子公司睿生光電生產醫用面板，4.5代為電子紙廠，5代線有3座，5.5代則是逐步降載，以利將來生產利基型產品，6代線兩座生產低溫多晶矽面板，高世代的7.5、8.5、8.6代線各一座。

不過，2023年底南科5.5代產從降載到關閉，今年更進一步傳出將出售給美光消息，但群創表示，不對傳言與臆測做任何評論，並依公司正式發布的訊息為準。

群創強調，專注本業與轉型發展並重，以彈性策略規劃，致力優化生產配置及提升整體營運效益，強化集團布局與發展。

美光 群創

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