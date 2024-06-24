群創盤中爆出62萬張巨量 友威科拉出第三根漲停

台股24日盤中大跌超過300點，但面板級扇出型封裝（FOPLP）相關個股熱度不減，群創（3481）再爆天量，午盤成交量超過62萬張，多空交戰激烈，盤中漲幅逾2%；設備股友威科（3580）再度亮燈漲停，創下歷史新高，東捷（8064）上漲逾2%。

群創受惠已先卡位FOPLP，且現有試量產的產能已被預訂一空，並邁入FOPLP第二期擴產階段，爆量上漲，一度突破16元，而友達（2409）、彩晶（6116）則下跌，盤中跌幅逾1%。

群創總經理楊柱祥先前指出，FOPLP已送樣海內外多家客戶驗證，今年下半年可望導入量產。目前現有試量產FOPLP產線月產能約1,000片，主要客戶為國際整合元件大廠（IDM），以耐壓車用為主，以及高效運算及通訊產品，產能已被預訂一空。

另外，市場傳出，群創拚活化資產，確定將關閉的南科5.5代廠房以約新台幣180億元賣給美光，將在7月底清空設備，移交廠房。群創回應，不對傳言與臆測做任何評論，依公司正式發布的訊息為準。

友威科是國內真空濺鍍及蝕刻機領導廠商，近年強攻設備產品，現階段設備營收占比已從前二年的40%至50%，拉升到80%左右，原本占比高達60%的濺鍍代工業務則降至約20%。友威科董事長李原吉表示，半導體營收占比已超過七成，毛利率亦穩定維持在四成以上。

友威科在面板級扇出型封裝設備已有出貨實績，打入歐系車用晶片大廠與國內面板大廠供應鏈，獲得客戶好評，尤其歐系客戶有新產品線規劃，預料有助擴大友威科接單。

群創今以16.1元開高，一度上衝至16.55元，但午盤承壓，盤中漲幅縮小，上漲逾2%；友威科也跳空開高，股價急拉至漲停板86.4元，連拉三根漲停，並創下歷史新高。