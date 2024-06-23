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小摩：國巨受惠於 AI 需求強 目標價從645元大升到900元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根大通證券發布報告指出，人工智慧（AI）需求強勁，將帶動被動元件復甦，因此對國巨（2327）維持「優於大盤」評等，預期年底的目標價從645元大幅上調近四成到900元，成為內外資法人中最高價。

報告指出，國巨在收購基美（Kemet）之後，在鉭質電容享有領導地位，而且也是積層陶瓷電容（MLCC）/晶片電阻（R-Chips）的重要廠商，由於供給的擴張有紀律，市場逐漸整合完成。

小摩指出，國巨第1季營收年增率恢復正值，4月營收超出法人預期，5月營收動能仍強，6月營收則可能因為年中庫存盤點而動能稍弱。不過，國巨第2季營收仍可望遠超過法人原先預估的季增1-3%。

小摩預估，國巨今年全年合併營收將達1,266.9億元，年增17.7%，扭轉2023年營收年減11.1%；每股稅後純益（EPS）則可望從去年的41.81元成長到今年的52.67元，高於彭博資訊統計的華爾街平均值48.6元。

展望第3季，小摩預估資訊科技產品將進一步復甦，因為庫存仍然非常健康；汽車/工業產品將在第3季底開始逐漸復甦。由於國巨的成長動能前景良好，又是AI 個人電腦（PC）的潛在受惠者，加上股價有吸引力，因此小摩在5月底就建議投資人在第2季底之前累積部位，到上周更進一步提高目標價。

小摩以國巨2024-2025年預估EPS來推算，給予15倍的本益比，認為國巨正持續轉型成為AI趨勢下的頂級產品製造商。至於下檔風險，則包括MLCC/R-Chip價格反轉（可能是因為汽車電動化速度放慢、庫存修正等因素）、併購執行不順等。

國巨 營收

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