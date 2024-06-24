界霖攻車用 營運衝鋒

功率導線架廠界霖（5285）展望營運，界霖表示，將深化與IDM廠商及零部件廠合作機會，鎖定提升新能源車「電力驅動、電控與電池管理」三大功率產品模組開發能力，全力掌握車用功率半導體成長趨勢，壯大營運動能。

針對市況，界霖分析，以2023年來說，全球新能源車銷售估計約1,280萬輛，其中有60%銷售來自於中國大陸，2024年新能源車銷售量預估仍將成長，可是受通膨影響，消費者換車趨於保守，再加上大陸新能源車低價搶市，已引起歐美主要國家啟動貿易調查等經貿壁壘措施，評估短期恐影響車用半導體與相關零配件銷售。

中長期來看，界霖強調，在各國政府大力推動碳中和與綠能環保政策，對新能源車與綠能產品需求仍將呈正向趨勢， 加上邊緣運算帶動新一代PC、手機與消費性電子產品需求，其節能方面設計主軸為「提升能源轉換效率並降低功耗」，因此功率導線架在未來產業發展中的重要性將與日俱增。

界霖積極強化產品功能，在功率離散元件產品部分，近年開發方向主要應用於新能源車、高電壓及高電流IGBT與MOSFET晶片和車用二極體，公司說明，在具備高功率元件規格設計與熱傳導、電氣傳導效能的經驗，未來會持續推進技術多樣性，並延伸在銅材及金屬製品加工能力，盼能掌握車用功率半導體長期成長動能。

以應用別區分，界霖估計，今年車用業績估年增5%至10%，工控年增3%至5%，3C與消費性電子持平；界霖營收以車用為主，占營收比重達53%，工業占25%、3C與消費性電子約22%。

另外，界霖仍積極開發次世代產品，複合金屬材料開發也持續，透過將複合基板改以沖壓方式生產，可以讓平整度會更好，比蝕刻生產方式更厚，用物理性方式協助晶片散熱，目前由日本子公司與客戶進行送樣測試。